Боруссия Д — Фрайбург, результат матча 26 апреля 2026, счёт 4:0, 31-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Боруссия» Дортмунд разгромила «Фрайбург» в матче 31-го тура Бундеслиги
Комментарии

Окончен матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли дортмундская «Боруссия» и «Фрайбург». Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали дортмундцы. Встреча состоялась на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра выступил Робин Браун.

Германия — Бундеслига . 31-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
4 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Байер – 8'     2:0 Гирасси – 14'     3:0 Бенсебаини – 32'     4:0 Силва – 87'    

Максимилиан Байер открыл счёт в этой игре на восьмой минуте, Серу Гирасси удвоил преимущество «Боруссии» на 14-й минуте, Рами Бенсебаини отметился взятием ворот на 32-й минуте, а на 87-й минуте забил Фабиу Силва.

После этой встречи «Боруссия» Дортмунд с 67 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Фрайбург» с 43 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре «шмели» 3 мая встретятся на выезде с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, «орлы» в тот же день примут «Вольфсбург».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
