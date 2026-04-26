«Боруссия» Дортмунд разгромила «Фрайбург» в матче 31-го тура Бундеслиги

Окончен матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли дортмундская «Боруссия» и «Фрайбург». Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали дортмундцы. Встреча состоялась на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра выступил Робин Браун.

Максимилиан Байер открыл счёт в этой игре на восьмой минуте, Серу Гирасси удвоил преимущество «Боруссии» на 14-й минуте, Рами Бенсебаини отметился взятием ворот на 32-й минуте, а на 87-й минуте забил Фабиу Силва.

После этой встречи «Боруссия» Дортмунд с 67 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Фрайбург» с 43 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре «шмели» 3 мая встретятся на выезде с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, «орлы» в тот же день примут «Вольфсбург».