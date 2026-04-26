«Сокол» обыграл «Черноморец» и впервые с октября победил в матче Первой лиги

Завершился матч 31-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между «Черноморцем» из Новороссийска и саратовским «Соколом». Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артур Сагдиев. Игра закончилась победой команды гостей счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Никита Глойдман. Защитник саратовского клуба отличился в первом тайме на 28-й минуте.

Отметим, в предыдущий раз «Сокол» побеждал в Первой лиге встрече с «Волгой» (1:0) 25 октября 2025 года.

В параллельном матче «КАМАЗ» из Набережных Челнов обыграл «Чайку» из Песчанокопского со счётом 2:1.

По состоянию на сегодняшний день «Сокол» занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице Первой лиги. У команды 19 очков. «Черноморец» с 29 очками располагается на 16-й строчке. «Чайка», набравшая 22 очка, занимает 17-е место. «КАМАЗ», в активе которого 46 очков, находится на шестой строчке.