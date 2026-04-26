Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Черноморец — Сокол, результат матча 26 апреля 2026, счет 0:1, 31-й тур Первой лиги 2025/2026

«Сокол» обыграл «Черноморец» и впервые с октября победил в матче Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 31-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между «Черноморцем» из Новороссийска и саратовским «Соколом». Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артур Сагдиев. Игра закончилась победой команды гостей счётом 1:0.

Россия — Лига PARI . 31-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
0 : 1
Сокол
Саратов
0:1 Глойдман – 28'    

Единственный гол в матче забил Никита Глойдман. Защитник саратовского клуба отличился в первом тайме на 28-й минуте.

Отметим, в предыдущий раз «Сокол» побеждал в Первой лиге встрече с «Волгой» (1:0) 25 октября 2025 года.

В параллельном матче «КАМАЗ» из Набережных Челнов обыграл «Чайку» из Песчанокопского со счётом 2:1.

Россия — Лига PARI . 31-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
2 : 1
Чайка
Песчанокопское
1:0 Караев – 39'     2:0 Шамкин – 63'     2:1 Пополитов – 70'    

По состоянию на сегодняшний день «Сокол» занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице Первой лиги. У команды 19 очков. «Черноморец» с 29 очками располагается на 16-й строчке. «Чайка», набравшая 22 очка, занимает 17-е место. «КАМАЗ», в активе которого 46 очков, находится на шестой строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
