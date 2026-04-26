Денис Казанский высказался о возможном уходе Шпилевского из «Пари НН»

Известный российский комментатор Денис Казанский поделился мнением о возможной отставке Алексея Шпилевского с поста главного тренера «Пари НН».

«Совсем не удивляет отставка Шпилевского. Удивляет, что так долго решались на неё. Ставить его футбол в команде, которая рождена биться за выживание, — приговор. Его эксперименты сработали бы, на мой взгляд, в команде с довольно прочной основой. Типа «Рубина» или «Ростова», которые и при базовой комплектации не вылетят. Играть как «Бавария» или «Сити» можно только с игроками «Баварии» и «Сити», что не отменяет иллюзий, что так можно.

«Балтика» как референс успешности со средними игроками точно не подходит. Талалаев сделал команду в условиях прошлого сезона. В другой лиге. Это имеет принципиальное, фундаментальное значение. У Шпилевского такого разгона не было. Без оценки. Просто как факт.

Сейчас поставят тренера про «силу воли и характер» в попытке спастись. Скучно и примитивно, но выжить.

Шпилевский не стал бы меняться. В этом его суть и слова, которые он сказал в прощальном флеш-интервью как раз, видимо, и подтолкнули к разводу» — написал Казанский в своём телеграм-канале.