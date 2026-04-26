«Челси» вышел в финал Кубка Англии, победив «Лидс Юнайтед»

Окончен матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором играли «Челси» и «Лидс Юнайтед». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Джарред Джиллетт (Австралия).

Единственный гол в этой встрече забил Энцо Фернандес на 23-й минуте.

В финале Кубка Англии «Челси» сыграет с «Манчестер Сити» на стадионе «Уэмбли» 16 мая.

Чаще всего данный трофей выигрывал лондонский «Арсенал» — у «канониров» 14 побед в Кубке Англии. На втором месте по этому показателю находится «Манчестер Юнайтед» (13), а третью строчку делят «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» (8).