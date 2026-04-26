Московское «Динамо» уверенно обыграло «Сочи» в 27-м туре РПЛ

Завершился матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались московское «Динамо» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Никита Новиков. Игра закончилась победой бело-голубых со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Константин Тюкавин на 11-й минуте. Во втором тайме на 52-й минуте форвард Муми Нгамалё забил второй гол бело-голубых.

Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками в 27 матчах. В активе «Сочи» 18 набранных очков. Команда располагается на последней, 16-й строчке, в таблице.