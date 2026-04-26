«Зенит» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Сегодня, 26 апреля, состоится матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступит Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Караваев, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Кондаков, Соболев, Педро.

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Сидоров, Садулаев, Силва, Касинтура, Пряхин, Самородов, Мелкадзе.

«Зенит» занимает второе место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 56 очков в 26 матчах. «Ахмат» с 32 очками располагается на девятой строчке.