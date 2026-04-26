«Краснодар» — «Динамо» Мх: Кордоба вывел хозяев вперёд на 66-й минуте

В эти минуты идёт матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Краснодар» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Иван Абросимов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 2:1 в пользу «Краснодара».

Нападающий Джон Кордоба вывел хозяев вперёд на 66-й минуте. Ранее первый мяч в игре в свои ворота забил защитник хозяев Диего Коста на четвёртой минуте, а полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов сравнял счёт на 29-й минуте.

После 26 туров чемпионата России чёрно-зелёные набрали 57 очков и занимают первое место. Махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре команда Мурада Мусаева победила «Спартак» со счётом 2:1, а подопечные Вадима Евсеева разделили очки с «Акроном» — 1:1.