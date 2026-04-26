Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Кубка Англии сезона-2025/2026

В финале Кубка Англии сезона-2025/2026 сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Эта игра состоится на стадионе «Уэмбли» 16 мая.

На предыдущих этапах турнира «горожане» победили «Эксетер Сити» (10:1), «Солфорд Сити» (2:0), «Ньюкасл Юнайтед» (3:1), «Ливерпуль» (4:0) и «Саутгемптон» (2:1).

«Синие» на пути в финал одолели «Чарльтон Атлетик» (5:1), «Халл Сити» (4:0), «Рексем» (4:2), «Порт Вейл» (7:0) и «Лидс Юнайтед» (1:0).

Чаще всего данный трофей выигрывал лондонский «Арсенал» — у «канониров» 14 побед в Кубке Англии. На втором месте по этому показателю находится «Манчестер Юнайтед» (13), а третью строчку делят «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» (8). У «Манчестер Сити» семь побед в данном турнире.

Календарь матчей Кубка Англии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2025/2026
