«Казалось почти, что играем в Москве!» Маркиньос — о победе «Спартака» над «Пари НН»

Вингер «Спартака» Маркиньос высказался о победе своей команды в матче 27-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:1).

— Очень сложный матч. Мы изменили ход игры и, слава богу, удалось заработать три очка, чтобы «Спартак» в таблице приближался к позиции, на которой он должен быть.

— Как тебе стадион?

— Казалось почти, что играем в Москве! Благодарен всем болельщикам, которые пришли нас поддержать! — сказал Маркиньос в интервью пресс-службе, опубликованном на YouTube-канале клуба.

После 27 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала 22 очка и занимает 15-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке. На третьем месте находится «Локомотив» с 49 очками.