Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
«Казалось почти, что играем в Москве!» Маркиньос — о победе «Спартака» над «Пари НН»

«Казалось почти, что играем в Москве!» Маркиньос — о победе «Спартака» над «Пари НН»
Вингер «Спартака» Маркиньос высказался о победе своей команды в матче 27-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Бальбоа – 29'     1:1 Барко – 45+1'     1:2 Зобнин – 72'    

— Очень сложный матч. Мы изменили ход игры и, слава богу, удалось заработать три очка, чтобы «Спартак» в таблице приближался к позиции, на которой он должен быть.

— Как тебе стадион?
— Казалось почти, что играем в Москве! Благодарен всем болельщикам, которые пришли нас поддержать! — сказал Маркиньос в интервью пресс-службе, опубликованном на YouTube-канале клуба.

После 27 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала 22 очка и занимает 15-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке. На третьем месте находится «Локомотив» с 49 очками.

Материалы по теме
«Глаза закрыл и ударил». Роман Зобнин — о голе в матче с «Пари НН»
