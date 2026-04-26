«Казалось почти, что играем в Москве!» Маркиньос — о победе «Спартака» над «Пари НН»
Поделиться
Вингер «Спартака» Маркиньос высказался о победе своей команды в матче 27-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Бальбоа – 29' 1:1 Барко – 45+1' 1:2 Зобнин – 72'
— Очень сложный матч. Мы изменили ход игры и, слава богу, удалось заработать три очка, чтобы «Спартак» в таблице приближался к позиции, на которой он должен быть.
— Как тебе стадион?
— Казалось почти, что играем в Москве! Благодарен всем болельщикам, которые пришли нас поддержать! — сказал Маркиньос в интервью пресс-службе, опубликованном на YouTube-канале клуба.
После 27 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала 22 очка и занимает 15-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке. На третьем месте находится «Локомотив» с 49 очками.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 апреля 2026
-
22:04
-
21:57
-
21:54
-
21:53
-
21:36
-
21:32
-
21:30
-
21:28
-
21:22
-
21:21
-
21:13
-
21:07
-
21:05
-
20:59
-
20:58
-
20:55
-
20:55
-
20:45
-
20:43
-
20:34
-
20:26
-
20:25
-
20:25
-
20:20
-
20:20
-
20:19
-
20:16
-
20:13
-
20:03
-
19:56
-
19:46
-
19:44
-
19:42
-
19:41
-
19:28