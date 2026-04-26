Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Краснодар — Динамо Махачкала, результат матча 26 апреля 2026, счёт 2:1, 27-й тур РПЛ 2025/2026

«Краснодар» победил «Динамо» Мх и сохранит лидерство после 27-го тура РПЛ
Комментарии

Завершился матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Краснодар» и махачкалинское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

0:1 Коста – 4'     1:1 Кривцов – 29'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Миро – 90+5'

Первый мяч в игре в свои ворота забил защитник хозяев Диего Коста на четвёртой минуте. Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов сравнял счёт на 29-й минуте. На 36-й минуте Эдуард Сперцян не смог реализовать пенальти. Капитан «Краснодара» попал в штангу. Нападающий Джон Кордоба вывел хозяев вперёд на 67-й минуте, установив окончательный счёт — 2:1. На 90+5-й минуте был удалён форвард гостей Миро.

После 27 матчей чемпионата России чёрно-зелёные набрали 60 очков и возглавляют турнирную таблицу. «Зенит» занимает второе место. У команды 56 очков и игра в запасе. Махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре команда Мурада Мусаева на выезде встретится с тольяттинским «Акроном» 3 мая, а подопечные Вадима Евсеева на день раньше в домашнем матче встретятся с «Ростовом».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android