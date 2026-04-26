«Краснодар» победил «Динамо» Мх и сохранит лидерство после 27-го тура РПЛ

Завершился матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Краснодар» и махачкалинское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в игре в свои ворота забил защитник хозяев Диего Коста на четвёртой минуте. Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов сравнял счёт на 29-й минуте. На 36-й минуте Эдуард Сперцян не смог реализовать пенальти. Капитан «Краснодара» попал в штангу. Нападающий Джон Кордоба вывел хозяев вперёд на 67-й минуте, установив окончательный счёт — 2:1. На 90+5-й минуте был удалён форвард гостей Миро.

После 27 матчей чемпионата России чёрно-зелёные набрали 60 очков и возглавляют турнирную таблицу. «Зенит» занимает второе место. У команды 56 очков и игра в запасе. Махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре команда Мурада Мусаева на выезде встретится с тольяттинским «Акроном» 3 мая, а подопечные Вадима Евсеева на день раньше в домашнем матче встретятся с «Ростовом».