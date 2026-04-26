Московское «Динамо» прервало победную серию «Сочи» из трёх матчей в РПЛ

«Сочи» со счётом 0:2 уступил московскому «Динамо» в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия сочинского клуба в чемпионате России.

Ранее команда Игоря Осинькина победила ЦСКА (1:0), «Ростов» (1:0) и самарские «Крылья Советов» (2:1), однако во встрече с бело-голубыми эта серия завершилась. В следующем туре сочинцы 3 мая примут «Оренбург».

Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с 38 очками в 27 матчах. В активе сочинцев 18 набранных очков. Команда располагается на последней, 16-й строчке.