Московское «Динамо» прервало победную серию «Сочи» из трёх матчей в РПЛ
Поделиться
«Сочи» со счётом 0:2 уступил московскому «Динамо» в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия сочинского клуба в чемпионате России.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 11' 2:0 Нгамалё – 52'
Ранее команда Игоря Осинькина победила ЦСКА (1:0), «Ростов» (1:0) и самарские «Крылья Советов» (2:1), однако во встрече с бело-голубыми эта серия завершилась. В следующем туре сочинцы 3 мая примут «Оренбург».
Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с 38 очками в 27 матчах. В активе сочинцев 18 набранных очков. Команда располагается на последней, 16-й строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 апреля 2026
-
22:04
-
21:57
-
21:54
-
21:53
-
21:36
-
21:32
-
21:30
-
21:28
-
21:22
-
21:21
-
21:13
-
21:07
-
21:05
-
20:59
-
20:58
-
20:55
-
20:55
-
20:45
-
20:43
-
20:34
-
20:26
-
20:25
-
20:25
-
20:20
-
20:20
-
20:19
-
20:16
-
20:13
-
20:03
-
19:56
-
19:46
-
19:44
-
19:42
-
19:41
-
19:28