Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Московское «Динамо» прервало победную серию «Сочи» из трёх матчей в РПЛ

Комментарии

«Сочи» со счётом 0:2 уступил московскому «Динамо» в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия сочинского клуба в чемпионате России.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 11'     2:0 Нгамалё – 52'    

Ранее команда Игоря Осинькина победила ЦСКА (1:0), «Ростов» (1:0) и самарские «Крылья Советов» (2:1), однако во встрече с бело-голубыми эта серия завершилась. В следующем туре сочинцы 3 мая примут «Оренбург».

Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с 38 очками в 27 матчах. В активе сочинцев 18 набранных очков. Команда располагается на последней, 16-й строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android