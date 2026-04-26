Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал победу над «Сочи»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу команды в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:0).

«Впечатления хорошие. Команда сделала выводы из прошедших игр и достаточно уверенно победила», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками в 27 матчах. В активе «Сочи» 18 набранных очков. Команда располагается на последней, 16-й строчке, в таблице.

В следующем туре «Динамо» 1 мая на выезде сыграет с «Локомотивом», «Сочи» 3 мая примет «Оренбург».