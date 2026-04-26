Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» объяснил замену Майсторовича после первого тайма

Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров объяснил замену защитника Милана Майсторовича после первого тайма в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 11'     2:0 Нгамалё – 52'    

«Очень хорошо, что Майсторович восстановился и готов играть. Дай бог, так и будет продолжать. В начале матча он получил небольшое повреждение, решили не рисковать. Ничего серьёзного», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Майсторович провёл свой первый матч за «Динамо» в чемпионате России в нынешнем сезоне.

Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками в 27 матчах. В активе «Сочи» 18 набранных очков. Команда располагается на последней, 16-й строчке, в таблице.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android