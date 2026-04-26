Гендиректор «Динамо» объяснил замену Майсторовича после первого тайма

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров объяснил замену защитника Милана Майсторовича после первого тайма в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:0).

«Очень хорошо, что Майсторович восстановился и готов играть. Дай бог, так и будет продолжать. В начале матча он получил небольшое повреждение, решили не рисковать. Ничего серьёзного», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Майсторович провёл свой первый матч за «Динамо» в чемпионате России в нынешнем сезоне.

Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками в 27 матчах. В активе «Сочи» 18 набранных очков. Команда располагается на последней, 16-й строчке, в таблице.