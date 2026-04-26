Гендиректор «Динамо» Пивоваров рассказал, как относится к новому лимиту на легионеров

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как относится к новому лимиту на легионеров.

«Мнение клубов спросили, мы выразили свою позицию. Нормально относимся к происходящему. Что должно произойти, чтобы лимит не ужесточили, вопрос не к нам. Наше дело — исполнять. Приказ озвучен, подписан, принят — будем действовать исходя из этого», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее сообщалось, что со следующего сезона максимальное число иностранных футболистов ограничат до семи на поле вместо прежних восьми, до 12 в заявке вместо прежних 13.