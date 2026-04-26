«Арсенал» вырвал победу у «Лиона» в первом матче 1/2 финала женской Лиги чемпионов
Поделиться
Завершён первый матч 1/2 финала женской Лиги чемпионов, в котором играли лондонский «Арсенал» и «Лион». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Игра закончилась победой хозяек поля со счётом 2:1.
Лига Чемпионов (ж) . 1/2 финала. 1-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Арсенал Л (ж)
Борхэмвуд, Англия
Окончен
2 : 1
Лион (ж)
Франция
0:1 Бранд – 18' 1:1 Сюрстад Энген – 58' 2:1 Smith – 83'
Первый гол в матче забила полузащитница французского клуба Юле Бранд в первом тайме на 18-й минуте. Во втором тайме на 58-й минуте футболистка «Лиона» Ингрид Сюрстад Энген отправила мяч в свои ворота. В конце встречи на 83-й минуте нападающая «Арсенала» Оливия Смит вывела свою команду вперёд.
Ответная встреча команд пройдёт в субботу, 2 мая. Игра состоится на стадионе «Групама» (Лион, Франция).
Комментарии
- 26 апреля 2026
-
22:12
-
22:04
-
21:57
-
21:54
-
21:53
-
21:36
-
21:32
-
21:30
-
21:28
-
21:22
-
21:21
-
21:13
-
21:07
-
21:05
-
20:59
-
20:58
-
20:55
-
20:55
-
20:45
-
20:43
-
20:34
-
20:26
-
20:25
-
20:25
-
20:20
-
20:20
-
20:19
-
20:16
-
20:13
-
20:03
-
19:56
-
19:46
-
19:44
-
19:42
-
19:41