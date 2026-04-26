«Арсенал» вырвал победу у «Лиона» в первом матче 1/2 финала женской Лиги чемпионов

Завершён первый матч 1/2 финала женской Лиги чемпионов, в котором играли лондонский «Арсенал» и «Лион». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Игра закончилась победой хозяек поля со счётом 2:1.

Первый гол в матче забила полузащитница французского клуба Юле Бранд в первом тайме на 18-й минуте. Во втором тайме на 58-й минуте футболистка «Лиона» Ингрид Сюрстад Энген отправила мяч в свои ворота. В конце встречи на 83-й минуте нападающая «Арсенала» Оливия Смит вывела свою команду вперёд.

Ответная встреча команд пройдёт в субботу, 2 мая. Игра состоится на стадионе «Групама» (Лион, Франция).