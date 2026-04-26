Сергей Семак высказался о настрое «Зенита» в концовке сезона РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» высказался о настрое команды на заключительном этапе сезона. Встреча состоится сегодня, 26 апреля.

— Хватает ли команде концентрации и сил на финишной прямой чемпионата?

— Посмотрим. У нас осталось четыре важные игры, будем смотреть только на себя и стараться побеждать в каждом матче.

— Насколько отсутствие Глушенкова из-за перебора жёлтых карточек серьёзная потеря?

— Это шанс для молодых игроков проявить себя. Сегодня выйдет Кондаков, посмотрим, как себя покажет. Конечно, Глушенков — лучший бомбардир нашей команды, игрок, который создаёт остроту у ворот соперника, но и другие футболисты должны выходить и помогать команде в те моменты, когда кто‑то из наших лидеров недоступен, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».