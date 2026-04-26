Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сергей Семак высказался о настрое «Зенита» в концовке сезона РПЛ

Сергей Семак высказался о настрое «Зенита» в концовке сезона РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» высказался о настрое команды на заключительном этапе сезона. Встреча состоится сегодня, 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8'     2:0 Энрике – 11'    

— Хватает ли команде концентрации и сил на финишной прямой чемпионата?
— Посмотрим. У нас осталось четыре важные игры, будем смотреть только на себя и стараться побеждать в каждом матче.

— Насколько отсутствие Глушенкова из-за перебора жёлтых карточек серьёзная потеря?
— Это шанс для молодых игроков проявить себя. Сегодня выйдет Кондаков, посмотрим, как себя покажет. Конечно, Глушенков — лучший бомбардир нашей команды, игрок, который создаёт остроту у ворот соперника, но и другие футболисты должны выходить и помогать команде в те моменты, когда кто‑то из наших лидеров недоступен, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Зенит» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ
