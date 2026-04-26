Черчесов ответил, почему некоторые футболисты «Ахмата» не смогут сыграть с «Зенитом»
Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов сообщил, почему некоторые игроки команды не смогут принять участие в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 26 апреля.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8' 2:0 Энрике – 11'
«Шелия и Конате перед игрой с «Зенитом» получили небольшие повреждения», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России. Сине-бело-голубые набрали 56 очков в 26 матчах. «Ахмат» с 32 очками располагается на девятой строчке.
В следующем туре «Зенит» 2 мая сыграет на выезде с ЦСКА, «Ахмат» 3 мая примет «Пари Нижний Новгород».
