Осинькин: после «Пари НН» хотел уйти, но первые лица сказали, что надо закончить достойно

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о своём будущем после матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:2).

— Шпилевского увольняют, какое будущее у вас?

— Не знаю про Шпилевского, погружён был в свою игру. В прессе было, что после матча с «Пари НН» хотел уйти, но мне первые люди сказали, что надо достойно закончить сезон. Не могу сказать, что хотел скорее сбежать, однако когда есть поддержка, тогда легче работать. Была ситуация с непониманием будущего команды, большое количество поражений, но в итоге стабилизировались.

Давно хорошо работали с ребятами, но команда собрана из футболистов, которые в последние годы играли не в лучший футбол, им нужно было набрать форму, себя восстановить. Этого времени не хватало, однако своё лицо мы спасли. Постараемся остаться в РПЛ, всё сделаем для этого, — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, «Сочи» уступил «Пари НН» (1:2) в марте 2026 года. На тот момент команда не побеждала в семи встречах подряд.

Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками в 27 матчах. В активе «Сочи» 18 набранных очков. Команда располагается на последней, 16-й строчке, таблицы.