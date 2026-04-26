Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Осинькин: после «Пари НН» хотел уйти, но первые лица сказали, что надо закончить достойно

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о своём будущем после матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 11'     2:0 Нгамалё – 52'    

— Шпилевского увольняют, какое будущее у вас?
— Не знаю про Шпилевского, погружён был в свою игру. В прессе было, что после матча с «Пари НН» хотел уйти, но мне первые люди сказали, что надо достойно закончить сезон. Не могу сказать, что хотел скорее сбежать, однако когда есть поддержка, тогда легче работать. Была ситуация с непониманием будущего команды, большое количество поражений, но в итоге стабилизировались.

Давно хорошо работали с ребятами, но команда собрана из футболистов, которые в последние годы играли не в лучший футбол, им нужно было набрать форму, себя восстановить. Этого времени не хватало, однако своё лицо мы спасли. Постараемся остаться в РПЛ, всё сделаем для этого, — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, «Сочи» уступил «Пари НН» (1:2) в марте 2026 года. На тот момент команда не побеждала в семи встречах подряд.

Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками в 27 матчах. В активе «Сочи» 18 набранных очков. Команда располагается на последней, 16-й строчке, таблицы.

