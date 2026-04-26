Главный тренер «Динамо» Гусев: Тюкавин может играть в любом европейском клубе

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:0) высказался об игре нападающего Константина Тюкавина. Форвард забил один из голов бело-голубых.

— Тюкавин блещет весной, агент сказал, что мечтает о Европе. Он готов?

— Костя в оптимальных кондициях может играть в любом европейском клубе. Он лучше понимает, под какой стиль и команду подходит. Мы беседовали с ним на эту тему, я ему сказал своё мнение, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл 27 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками в 27 матчах. В активе «Сочи» 18 набранных очков. Команда располагается на последней, 16-й строчке, в таблице.