Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Динамо» Гусев: Тюкавин может играть в любом европейском клубе

Главный тренер «Динамо» Гусев: Тюкавин может играть в любом европейском клубе
Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:0) высказался об игре нападающего Константина Тюкавина. Форвард забил один из голов бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 11'     2:0 Нгамалё – 52'    

— Тюкавин блещет весной, агент сказал, что мечтает о Европе. Он готов?
— Костя в оптимальных кондициях может играть в любом европейском клубе. Он лучше понимает, под какой стиль и команду подходит. Мы беседовали с ним на эту тему, я ему сказал своё мнение, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл 27 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками в 27 матчах. В активе «Сочи» 18 набранных очков. Команда располагается на последней, 16-й строчке, в таблице.

