«Зенит» — «Ахмат»: Энрике удвоил преимущество сине-бело-голубых на 11-й минуте

В эти минуты идёт матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играют санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступает Евгений Буланов из Саранска. На данный момент счёт 2:0 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте Луис Энрике удвоил преимущество сине-бело-голубых. Ранее, на восьмой минуте, Александр Соболев открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд.

На данный момент «Зенит» с 56 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 32 очками находится на девятом месте.

В следующем туре «Зенит» 2 мая сыграет на выезде с ЦСКА, «Ахмат» 3 мая примет «Пари Нижний Новгород».