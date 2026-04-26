Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тюкавин: в последних матчах «Динамо» пропускало лёгкие голы

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался об игре в обороне команды в последних матчах Мир РПЛ после встречи 27-го тура, в которой бело-голубые одержали победу над «Сочи» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 11'     2:0 Нгамалё – 52'    

«Для меня ничего не меняется, просто изменения в обороне. В последних играх мы пропускали лёгкие голы. Можно сказать, что сегодня, схема с тремя центральными защитниками сработала», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками в 27 матчах. В активе «Сочи» 18 набранных очков. Команда располагается на последней, 16-й строчке, в таблице.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android