Тюкавин: в последних матчах «Динамо» пропускало лёгкие голы
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался об игре в обороне команды в последних матчах Мир РПЛ после встречи 27-го тура, в которой бело-голубые одержали победу над «Сочи» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 11' 2:0 Нгамалё – 52'
«Для меня ничего не меняется, просто изменения в обороне. В последних играх мы пропускали лёгкие голы. Можно сказать, что сегодня, схема с тремя центральными защитниками сработала», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками в 27 матчах. В активе «Сочи» 18 набранных очков. Команда располагается на последней, 16-й строчке, в таблице.
Комментарии
- 26 апреля 2026
-
22:13
-
22:12
-
22:04
-
21:57
-
21:54
-
21:53
-
21:36
-
21:32
-
21:30
-
21:28
-
21:22
-
21:21
-
21:13
-
21:07
-
21:05
-
20:59
-
20:58
-
20:55
-
20:55
-
20:45
-
20:43
-
20:34
-
20:26
-
20:25
-
20:25
-
20:20
-
20:20
-
20:19
-
20:16
-
20:13
-
20:03
-
19:56
-
19:46
-
19:44
-
19:42