Тюкавин: в последних матчах «Динамо» пропускало лёгкие голы

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался об игре в обороне команды в последних матчах Мир РПЛ после встречи 27-го тура, в которой бело-голубые одержали победу над «Сочи» (2:0).

«Для меня ничего не меняется, просто изменения в обороне. В последних играх мы пропускали лёгкие голы. Можно сказать, что сегодня, схема с тремя центральными защитниками сработала», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками в 27 матчах. В активе «Сочи» 18 набранных очков. Команда располагается на последней, 16-й строчке, в таблице.