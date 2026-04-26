Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зенит — Ахмат, результат матча 26 апреля 2026, счёт 2:0, 27-й тур РПЛ 2025/2026

«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче 27-го тура РПЛ
Комментарии

Окончен матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Евгений Буланов из Саранска.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8'     2:0 Энрике – 11'    

На восьмой минуте Александр Соболев открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. На 11-й минуте Луис Энрике удвоил преимущество сине-бело-голубых.

После этой игры «Зенит» с 59 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 32 очками находится на девятом месте. Лидирует «Краснодар» (60).

В следующем туре «Зенит» 2 мая сыграет на выезде с ЦСКА, «Ахмат» 3 мая примет «Пари Нижний Новгород».

Нервы «Спартака» и «Краснодара», класс «Зенита» и «Динамо». Большой день в РПЛ – всё
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android