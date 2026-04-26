«Было видно, что прямо не идёт». Мусаев — о победе «Краснодара» над «Динамо» Мх

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после победы своей команды в матче 27-го тура Мир РПЛ над махачкалинским «Динамо» (2:1).

«Секрет в нашей команде и наших футболистах. Они настоящие герои. Вы видели, как трудно было начинать эту игру, и брак был в простых ситуациях, хотя настрой был очень хороший. Каждый понимал, что предстоит очень тяжёлый матч. Но было видно, что прямо не идёт.

Так бывает, когда три игры за неделю. И «Балтика», и «Спартак» — очень энергозатратные матчи были. Но молодцы! Нашли в себе силы. Горжусь каждым футболистом. Остаются три матча, три финала. Сейчас немного отдохнём и снова пойдём в бой», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

После 27 матчей чемпионата России чёрно-зелёные набрали 60 очков и возглавляют турнирную таблицу. «Зенит» занимает второе место. У команды 56 очков и игра в запасе. Махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.