Полузащитник «Краснодара» Кривцов: все хотят выиграть и повторить чемпионство

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:1).

«Сначала игра давалась очень сложно — пропустили быстрый гол. Потом смогли реабилитироваться. В моменте с пропущенным голом не разобрались в штрафной, оставили футболиста соперника одного. Наша команда никогда никого не недооценивает, знаем, как трудно играть с «Динамо».

Если не брать один момент, когда Махачкала выходила один на один, второй тайм мы сыграли лучше, чем первый. Все хотят выиграть и повторить чемпионство», — передаёт слова Кривцова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

После 27 матчей чемпионата России чёрно-зелёные набрали 60 очков и возглавляют турнирную таблицу. «Зенит» занимает второе место. У команды 56 очков и игра в запасе. Махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.