Московское «Динамо» объявило о продлении контракта со спортивным директором Желько Бувачем

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта со спортивным директором команды Желько Бувачем. Новое соглашение боснийца с клубом рассчитано до 2029 года.

«64-летний боснийский специалист возглавил спортивное направление московского клуба в феврале 2020 года. При нём динамовцы дошли до финала Кубка России в сезоне-2021/2022 и дважды выиграли бронзовые медали чемпионата страны (2021/2022 и 2023/2024). Желаем Желько удачи в работе и новых успехов вместе с нашим клубом!» – написано в сообщении в телеграм-канале «Динамо».

Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками в 27 матчах.