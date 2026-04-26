Полузащитник «Краснодара» Кривцов оценил гол Кордобы в ворота «Динамо» Мх

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов оценил гол нападающего Джона Кордобы в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:1).

«Джон выпрыгнул, как Криштиану [Роналду]. Его невозможно было достать, только с лестницей», — передаёт слова Кривцова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

После 27 матчей чемпионата России чёрно-зелёные набрали 60 очков и возглавляют турнирную таблицу. Махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре команда Мурада Мусаева на выезде встретится с тольяттинским «Акроном» 3 мая, а подопечные Вадима Евсеева на день раньше в домашнем матче встретятся с «Ростовом».