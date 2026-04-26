Полузащитник «Краснодара» Кривцов оценил гол Кордобы в ворота «Динамо» Мх
Поделиться
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов оценил гол нападающего Джона Кордобы в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Коста – 4' 1:1 Кривцов – 29' 2:1 Кордоба – 66'
Удаления: нет / Миро – 90+5'
«Джон выпрыгнул, как Криштиану [Роналду]. Его невозможно было достать, только с лестницей», — передаёт слова Кривцова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.
После 27 матчей чемпионата России чёрно-зелёные набрали 60 очков и возглавляют турнирную таблицу. Махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.
В следующем туре команда Мурада Мусаева на выезде встретится с тольяттинским «Акроном» 3 мая, а подопечные Вадима Евсеева на день раньше в домашнем матче встретятся с «Ростовом».
Комментарии
- 26 апреля 2026
-
22:13
-
22:12
-
22:04
-
21:57
-
21:54
-
21:53
-
21:36
-
21:32
-
21:30
-
21:28
-
21:22
-
21:21
-
21:13
-
21:07
-
21:05
-
20:59
-
20:58
-
20:55
-
20:55
-
20:45
-
20:43
-
20:34
-
20:26
-
20:25
-
20:25
-
20:20
-
20:20
-
20:19
-
20:16
-
20:13
-
20:03
-
19:56
-
19:46
-
19:44
-
19:42