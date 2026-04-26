Бителло поздравлял Нгамалё, динамовцы с детьми выходили на поле. Фото победы «Динамо»

26 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» прошёл матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором столичное «Динамо» принимало «Сочи». В качестве главного арбитра выступил Никита Новиков. Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 2:0.

Лучшие кадры матча «Динамо» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт в матче уже на 11-й минуте открыл нападающий хозяев поля Константин Тюкавин. Во втором тайме на 52-й минуте форвард бело-голубых Муми Нгамалё забил второй гол в ворота «Сочи».