Кривцов: в «Краснодаре» никто никогда не сомневается в Агкацеве

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о голкипере команды Станиславе Агкацеве после матча 27-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Коста – 4'     1:1 Кривцов – 29'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Миро – 90+5'

«Хочу отметить, что второй удар, когда Махачкала выходила один на один, потащил я (улыбается). А так Стасик — молодец. В нём никто никогда не сомневается, рады, что у нас есть такой вратарь», — передаёт слова Кривцова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

В нынешнем сезоне Агкацев провёл за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 25 мячей.

После 27 матчей чемпионата России чёрно-зелёные набрали 60 очков и возглавляют турнирную таблицу. «Зенит» занимает второе место. У команды 56 очков и игра в запасе. Махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.

