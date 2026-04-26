Кривцов ответил на комментарии, что «Краснодар» «тянут» судейством

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о судействе после матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:1). В пользу «быков» назначили пенальти во второй игре подряд. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов.

— Что можете ответить на разговоры, что «Краснодар» «тянут» судейством?

— Не люблю эти ситуации, не обращаем на это внимания. В следующих матчах у нас должны быть все победы — будем стараться выполнить. Все ребята заряжены, готовы выигрывать, — передаёт слова Кривцова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

После 27 матчей чемпионата России чёрно-зелёные набрали 60 очков и возглавляют турнирную таблицу. «Зенит» занимает второе место. У команды 56 очков и игра в запасе. Махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.