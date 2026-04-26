Кривцов ответил на комментарии, что «Краснодар» «тянут» судейством

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о судействе после матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:1). В пользу «быков» назначили пенальти во второй игре подряд. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
0:1 Коста – 4'     1:1 Кривцов – 29'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Миро – 90+5'

— Что можете ответить на разговоры, что «Краснодар» «тянут» судейством?
— Не люблю эти ситуации, не обращаем на это внимания. В следующих матчах у нас должны быть все победы — будем стараться выполнить. Все ребята заряжены, готовы выигрывать, — передаёт слова Кривцова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

После 27 матчей чемпионата России чёрно-зелёные набрали 60 очков и возглавляют турнирную таблицу. «Зенит» занимает второе место. У команды 56 очков и игра в запасе. Махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.

Материалы по теме
Дежавю из «золотого» сезона «Краснодара»! Промах Сперцяна с пенальти и суперсейв Агкацева!
Дежавю из «золотого» сезона «Краснодара»! Промах Сперцяна с пенальти и суперсейв Агкацева!
