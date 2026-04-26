Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Не против фантиков играем». Вратарь «Динамо» Мх Волк — о серии без побед в гостях

Комментарии

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о серии без побед своей команды в гостевых матчах.

— «Динамо» до сих пор не может одержать первую победу в гостях в РПЛ в этом сезоне.
— Вообще не думаю: на выезде, дома — как набираем, где больше забиваем. Это всё неинтересно. Просто пытаемся выигрывать и зарабатывать очки. Да, возможно, что-то не получается. Не против фантиков играем, — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 27 матчей чемпионата России махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре подопечные Вадима Евсеева в домашнем матче встретятся с «Ростовом» 2 мая.

