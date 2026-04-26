Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Результаты матчей 31-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 26 апреля, завершился 31-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 31-го тура Бундеслиги:

24 апреля, пятница:

«РБ Лейпциг» — «Унион» — 3:1.

25 апреля, суббота:

«Вольфсбург» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 0:0;
«Майнц» — «Бавария» — 3:4;
«Кёльн»— «Байер» — 1:2;
«Аугсбург» — «Айнтрахт» — 1:1;
«Хайденхайм» — «Санкт-Паули» — 2:0;
«Гамбург» — «Хоффенхайм» — 1:2.

26 апреля, воскресенье:

«Штутгарт» — «Вердер» — 1:1;
«Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург» — 4:0.

Чемпионом Германии досрочно стала «Бавария», на данный момент у команды 82 очка. На втором месте с 67 очками располагается дортмундская «Боруссия», а топ-3 с 62 очками замыкает «РБ Лейпциг».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
В «Баварии» прокомментировали информацию об интересе к Гордону из «Ньюкасла»
