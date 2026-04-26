Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Торино — Интер, результат матча 26 апреля 2026, счет 2:2, 34-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» упустил победу над «Торино», экс-игрок ЦСКА Влашич забил один из голов
Комментарии

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между туринским «Торино» и миланским «Интером». Команды играли на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маурицио Мариани. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Италия — Серия А . 34-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
2 : 2
Интер М
Милан
0:1 Тюрам – 23'     0:2 Биссекк – 61'     1:2 Симеоне – 70'     2:2 Влашич – 79'    

Первый гол в матче забил нападающий команды гостей Маркус Тюрам на 23-й минуте. Во втором тайме на 61-й минуте защитник Янн Биссекк увеличил преимущество «Интера». Форвард Джованни Симеоне отыграл один мяч хозяев поля на 70-й минуте. Бывший полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич реализовал пенальти на 79-й минуте и сравнял счёт.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе клуба 79 набранных очков в 34 матчах. «Торино» с 41 очком располагается на 13-й строчке.

Матч недели в Серии А «Милан» — «Ювентус»: Лига чемпионов или стресс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android