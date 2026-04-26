«Интер» упустил победу над «Торино», экс-игрок ЦСКА Влашич забил один из голов

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между туринским «Торино» и миланским «Интером». Команды играли на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маурицио Мариани. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Первый гол в матче забил нападающий команды гостей Маркус Тюрам на 23-й минуте. Во втором тайме на 61-й минуте защитник Янн Биссекк увеличил преимущество «Интера». Форвард Джованни Симеоне отыграл один мяч хозяев поля на 70-й минуте. Бывший полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич реализовал пенальти на 79-й минуте и сравнял счёт.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе клуба 79 набранных очков в 34 матчах. «Торино» с 41 очком располагается на 13-й строчке.