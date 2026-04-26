Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Родина — Уфа, результат матча 26 апреля 2026, счет 1:0, 31-й тур Первая лиги 2025/2026

«Родина» в меньшинстве вырвала победу в матче с «Уфой», забив на 90+5-й минуте
Комментарии

Завершился матч 31-го тура Лиги Pari, в котором встречались московская «Родина» и «Уфа». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Гусаковым. Игра закончилась победой столичного клуба со счётом 1:0.

Россия — Лига PARI . 31-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 0
Уфа
Уфа
1:0    
Удаления: Мещанинов – 65' / нет

На 65-й минуте нападающий московского клуба Артём Мещанинов получил красную карточку. В конце встречи на 90+5-й минуте форвард Артём Максименко забил гол и принёс победу «Родине».

После 31 матча Первой лиги «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице, команда набрала 31 очко. «Родина» находится на второй строчке, заработав 59 очков. На первом месте располагается воронежский «Факел», у которого 60 очков и матч в запасе.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Трагедия экс-игрока «Шинника», будущий бюджет «Урала» и трансфер «Родины». Главное в ФНЛ
