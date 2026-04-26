«Родина» в меньшинстве вырвала победу в матче с «Уфой», забив на 90+5-й минуте

Завершился матч 31-го тура Лиги Pari, в котором встречались московская «Родина» и «Уфа». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Гусаковым. Игра закончилась победой столичного клуба со счётом 1:0.

На 65-й минуте нападающий московского клуба Артём Мещанинов получил красную карточку. В конце встречи на 90+5-й минуте форвард Артём Максименко забил гол и принёс победу «Родине».

После 31 матча Первой лиги «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице, команда набрала 31 очко. «Родина» находится на второй строчке, заработав 59 очков. На первом месте располагается воронежский «Факел», у которого 60 очков и матч в запасе.