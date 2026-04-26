Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Мартинс вошёл в топ-5 игроков «Спартака» из дальнего зарубежья по числу игр за клуб

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс вошёл в топ-5 игроков команды из дальнего зарубежья по числу игр за клуб. Это случилось после встречи 27-го тура Мир РПЛ, в котором красно-белые одержали победу над «Пари НН» (2:1). Мартинс провёл 139-й матч за «Спартак».

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Бальбоа – 29'     1:1 Барко – 45+1'     1:2 Зобнин – 72'    

Мартинс сравнялся по этому показателю с Рафаэлом Кариокой. Больше люксембургского полузащитника за клуб сыграли только Квинси Промес (235 матчей), Мартин Йиранек (165), Луис Робсон (148) и Радослав Ковач (140).

В нынешнем сезоне Мартинс провёл за клуб 32 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отметился одной результативной передачей.

