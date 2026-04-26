Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Хави ответил, почему «Барселона» не смогла вернуть в команду Неймара

Бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави рассказал о несостоявшемся возвращении бразильского нападающего Неймара в каталонскую команду. Сейчас футболист выступает за «Сантос».

«Возможность была, но она не реализовалась. Это произошло из-за нашего крайне сложного финансового положения. Правила финансового фэйр-плей сильно ограничивали нас, а зарплаты, унаследованные от предыдущей эпохи, сильно влияли на наши планы относительно укрепления команды. Это был тяжёлый и чрезвычайно сложный период для нас, именно поэтому у Неймара не было места в наших финансовых расчётах», — сказал Хави в интервью на YouTube-канале Ромарио.

