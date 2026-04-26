Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Анже» и отсутствие фамилий игроков на футболках

Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о победе своей команды над «Анже» (3:0) в матче 31-го тура Лиги 1, а также прокомментировал отсутствие фамилий на футболках игроков парижской команды в этой встрече.

Франция — Лига 1 . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 20:00 МСК
Анже
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Ин – 7'     0:2 Маюлу – 39'     0:3 Бералдо – 52'    
Удаления: нет / Рамуш – 74'

«Привет, взяли три очка. Спокойная победа — то, что и нужно было перед матчами ЛЧ.

Для тех, кто не заметил: у нас на футболках были не наши фамилии, а различные имена. Это имена тех, кто по той или иной причине подвергался дискриминации.

Для меня символично, что имена нам дали в случайном порядке как показатель того, что неважно, по какой причине человек сталкивается с травлей, это ненормально в любой ситуации.

Всем нужна поддержка, буду рад, если наш выход на поле в футболках с именами этих людей поможет кому-то справиться с давлением и найти силы двигаться дальше», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Сафонова

После 30 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 69 очков и возглавляет турнирную таблицу.

