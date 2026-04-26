Все новости
Главная Футбол Новости

Тренер «Челси» Макфарлейн рассказал, что помогло обыграть «Лидс Юнайтед» в Кубке Англии

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн высказался о победе своей команды в полуфинальном матче Кубка Англии с «Лидс Юнайтед» (1:0).

Кубок Англии . 1/2 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Фернандес – 23'    

«Это была непростая игра, по-настоящему сложная. Все знают, каковы сильные стороны «Лидса», они очень хотели выйти в финал Кубка Англии.

Думаю, в первом тайме мы управляли ходом игры, а потом наш соперник, надо отдать ему должное, изменил стратегию, что повлияло на расстановку сил. Поэтому нам пришлось адаптироваться, выдержать натиск соперника, проявить характер и стойкость. Возможно, именно характер нам и помог в наибольшей степени. Парни показали, как сильно они хотят победить, на что они готовы ради того, чтобы принести клубу победу», — приводит слова Макфарлейна BBC.

