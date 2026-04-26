Президент «Интера» высказался о расследовании прокуратуры о возможном мошенничестве клуба

Президент «Интера» Джузеппе Маротта отреагировал на скандал вокруг экс-главы судейской коллегии Серии А Джанлуки Рокки. Ранее в СМИ появлялась информация, что Рокки подозревается в мошенничестве и возможных манипуляциях с назначениями арбитров, которые могли приносить выгоду «Интеру».

– Мы всё узнаём из прессы. Эти заявления нас удивляют — у нас нет судей, которые бы нам нравились или не нравились. Знаем, что действовали предельно честно, это самый важный факт, который должен всех успокоить.

В прошлом сезоне — и я говорю это не для того чтобы жаловаться — были решения, принятые не в нашу пользу, даже очевидные, такие как пенальти в матче «Интер» — «Рома».

– Прокуратура Милана ссылается на ситуацию на «Сан-Сиро» во время первого матча Кубка Италии с «Миланом». Что вы можете сказать об этом обвинении?

– Это удивило меня, потому что я не могу найти никаких связей. Узнал обо всём из прессы и дал исчерпывающий ответ. Не хочу больше ничего говорить, мы здесь, в Турине, чтобы провести матч и привезти домой заслуженное скудетто. Мы действовали предельно честно, – приводит слова Маротты журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

Прокуратура Милана начала расследование по делу о мошенничестве, после чего Джанлука Рокки покинул свой пост.