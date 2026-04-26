Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: навязали борьбу чемпиону, чего нам тревожиться?

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о поражении в матче 27-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

— Команда продолжает опускаться, до зоны прямого вылета лишь два очка. Не тревожно?

— Впереди ещё три игры, чего нам тревожиться? Ничего не меняется, надо набирать очки. Мы навязали борьбу чемпиону России, хоть выиграть и не получилось. Не вижу подавленности у команды, мы идём к цели. Надо брать своё, — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 27 матчей чемпионата России чёрно-зелёные набрали 60 очков и возглавляют турнирную таблицу. Махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.