Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: навязали борьбу чемпиону, чего нам тревожиться?
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о поражении в матче 27-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Коста – 4' 1:1 Кривцов – 29' 2:1 Кордоба – 66'
Удаления: нет / Миро – 90+5'
— Команда продолжает опускаться, до зоны прямого вылета лишь два очка. Не тревожно?
— Впереди ещё три игры, чего нам тревожиться? Ничего не меняется, надо набирать очки. Мы навязали борьбу чемпиону России, хоть выиграть и не получилось. Не вижу подавленности у команды, мы идём к цели. Надо брать своё, — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
После 27 матчей чемпионата России чёрно-зелёные набрали 60 очков и возглавляют турнирную таблицу. Махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.
