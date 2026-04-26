Евсеев прокомментировал поражение махачкалинского «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался после поражения своей команды в матче 27-го тура Мир РПЛ от «Краснодара» (1:2).

— Очень активно начали матч, быстро забили, что потом пошло не так?

— Что вы имеете в виду? «Краснодар» забил на 29‑й минуте, мы играли с чемпионом. Что у нас не так? Мы забили очень хороший гол, хорошо начали, что удивительно. Предыдущий матч начали просто ужасно, сегодня первые минуты провели просто прекрасно, видимо, хороший газон повлиял.

— К 73-й минуте вы сделали все замены. Не было ли это риском, ведь оставалось играть 20 минут?

— Это уже третья игра за неделю. Были проблемы, мы пропустили мяч, надо было что‑то менять.

— Было ощущение, что Миро не очень хорошо вошёл в игру. Так ли это?

— Ну, это у вас ощущение, у нас был определённый план, мы его попытались соблюсти.

— Вы сыграли против «Зенита» и «Краснодара». Кто больше заслуживает чемпионства, по вашему мнению?

— Смотрим на свою игру, мы хорошо играли и с «Зенитом», и с «Краснодаром». Мне больше всего симпатична игра махачкалинского «Динамо», — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

После 27 матчей чемпионата России чёрно-зелёные набрали 60 очков и возглавляют турнирную таблицу. Махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.