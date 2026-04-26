Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евсеев прокомментировал поражение махачкалинского «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался после поражения своей команды в матче 27-го тура Мир РПЛ от «Краснодара» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Коста – 4'     1:1 Кривцов – 29'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Миро – 90+5'

— Очень активно начали матч, быстро забили, что потом пошло не так?
— Что вы имеете в виду? «Краснодар» забил на 29‑й минуте, мы играли с чемпионом. Что у нас не так? Мы забили очень хороший гол, хорошо начали, что удивительно. Предыдущий матч начали просто ужасно, сегодня первые минуты провели просто прекрасно, видимо, хороший газон повлиял.

— К 73-й минуте вы сделали все замены. Не было ли это риском, ведь оставалось играть 20 минут?
— Это уже третья игра за неделю. Были проблемы, мы пропустили мяч, надо было что‑то менять.

— Было ощущение, что Миро не очень хорошо вошёл в игру. Так ли это?
— Ну, это у вас ощущение, у нас был определённый план, мы его попытались соблюсти.

— Вы сыграли против «Зенита» и «Краснодара». Кто больше заслуживает чемпионства, по вашему мнению?
— Смотрим на свою игру, мы хорошо играли и с «Зенитом», и с «Краснодаром». Мне больше всего симпатична игра махачкалинского «Динамо», — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

После 27 матчей чемпионата России чёрно-зелёные набрали 60 очков и возглавляют турнирную таблицу. Махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.

Материалы по теме
«Было видно, что прямо не идёт». Мусаев — о победе «Краснодара» над «Динамо» Мх
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android