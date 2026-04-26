«Црвена Звезда» Станковича выиграла чемпионат Сербии
«Црвена Звезда» под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича выиграла чемпионат Сербии. Это случилось после матча 33-го тура чемпионата, в котором «Црвена Звезда» разгромила «Партизан» со счётом 3:0.
Сербия — Суперлига . Плей-офф чемпионов. 33-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
3 : 0
Партизан
Белград
1:0 2:0 3:0
Команда Станковича оторвалась на 17 очков от «Партизана» за четыре тура до конца сезона.
Станкович возглавил клуб, когда команда отставала от «Партизана» на одно очко. Специалист возглавлял «Спартак» с мая 2024 года, а затем покинул команду в зимнюю паузу.
После 33 матчей чемпионата Сербии «Црвена Звезда» набрала 82 очка. «Партизан» располагается на второй строчке. У команды 65 очков.
