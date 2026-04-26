Главная Футбол Новости

«Црвена Звезда» Станковича выиграла чемпионат Сербии

«Црвена Звезда» Станковича выиграла чемпионат Сербии
«Црвена Звезда» под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича выиграла чемпионат Сербии. Это случилось после матча 33-го тура чемпионата, в котором «Црвена Звезда» разгромила «Партизан» со счётом 3:0.

Сербия — Суперлига . Плей-офф чемпионов. 33-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
3 : 0
Партизан
Белград
1:0     2:0     3:0    

Команда Станковича оторвалась на 17 очков от «Партизана» за четыре тура до конца сезона.

Станкович возглавил клуб, когда команда отставала от «Партизана» на одно очко. Специалист возглавлял «Спартак» с мая 2024 года, а затем покинул команду в зимнюю паузу.

После 33 матчей чемпионата Сербии «Црвена Звезда» набрала 82 очка. «Партизан» располагается на второй строчке. У команды 65 очков.

