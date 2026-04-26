Главная Футбол Новости

«Так нельзя». Игрок «Родины» Бакаев назвал ужасным судейство в матче с «Уфой»

"«Так нельзя». Игрок «Родины» Бакаев назвал ужасным судейство в матче с «Уфой»"
Комментарии

Нападающий московской «Родины» Солтмурад Бакаев раскритиковал судейство в матче 31-го тура Лиги Pari с «Уфой» (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Гусаковым. Столичный клуб играл в меньшинстве с 65-й минуты.

Россия — Лига PARI . 31-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 0
Уфа
Уфа
1:0    
Удаления: Мещанинов – 65' / нет

«Ужасное судейство! В первом тайме не поставили два чистых пенальти. Нельзя так судить команду, которая стремится выйти в РПЛ», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 31 матча Первой лиги «Родина» находится на второй строчке в турнирной таблице, заработав 59 очков. На первом месте располагается воронежский «Факел», у которого 60 очков и матч в запасе.

