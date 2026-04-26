«Милан» — «Ювентус»: Кефрен Тюрам-Юльен отличился на 36-й минуте, но гол отменили

В эти минуты идёт матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречаются «Милан» и туринский «Ювентус». Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В качестве главного арбитра выступает Симоне Содза. Счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый гол в матче забил полузащитник Кефрен Тюрам-Юльен на 36-й минуте, но взятие ворот отменили.

«Милан» занимает третье место в чемпионате Италии с 66 очками в 33 матчах, отставая от идущего вторым «Наполи» на три очка при игре в запасе. «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в Серии А. В активе туринской команды 63 очка после 33 игр.