Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 26 апреля

В воскресенье, 26 апреля, состоялись семь матчей 31-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги на 26 апреля:

«Енисей» — «Нефтехимик» — 2:0;

«Челябинск» — «Урал» — 1:2;

«Шинник» — «СКА-Хабаровск» — 3:0;

«Ротор» — «Волга» Ульяновск — 0:0;

«Черноморец» — «Сокол» — 0:1;

«КАМАЗ» — «Чайка» — 2:1;

«Родина» — «Уфа» — 1:0.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги текущего сезона занимает воронежский «Факел», набравший 60 очков после 30 туров. На второй строчке располагается московская «Родина», заработавшая 59 очков. Замыкает тройку лидеров екатеринбургский «Урал» с 58 очками. Последнее, 18-е место, занимает «Сокол» (19), на 17-й строчке находится «Чайка» (22), на 16-й — «Черноморец» (29).