Первая лига по футболу 2025/2026: результаты на 26 апреля 2026, календарь, таблица

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 26 апреля
В воскресенье, 26 апреля, состоялись семь матчей 31-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги на 26 апреля:

«Енисей» — «Нефтехимик» — 2:0;
«Челябинск» — «Урал» — 1:2;
«Шинник» — «СКА-Хабаровск» — 3:0;
«Ротор» — «Волга» Ульяновск — 0:0;
«Черноморец» — «Сокол» — 0:1;
«КАМАЗ» — «Чайка» — 2:1;
«Родина» — «Уфа» — 1:0.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги текущего сезона занимает воронежский «Факел», набравший 60 очков после 30 туров. На второй строчке располагается московская «Родина», заработавшая 59 очков. Замыкает тройку лидеров екатеринбургский «Урал» с 58 очками. Последнее, 18-е место, занимает «Сокол» (19), на 17-й строчке находится «Чайка» (22), на 16-й — «Черноморец» (29).

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
