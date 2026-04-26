Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Хави: Месси — настоящий феномен. Рядом с ним и сам становишься лучше

Бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави высказался об уникальности нападающего Лионеля Месси, вместе с которым они ранее выступали за каталонский клуб. Сейчас аргентинец играет за «Интер Майами».

«Надеюсь, что ошибусь, но не думаю, что когда-то в будущем мы вновь увидим такого футболиста, как Месси. Я играл вместе с Лео на протяжении 15 лет, он был лучшим во всём — и в плане техники, и в отношении физической подготовки… Он даже хорошо выполнял удары головой и слабой ногой. В психологическом плане Лионель всегда был настроен на игру. Лео — неуязвимый футболист, настоящий феномен. С Месси было легко играть — дашь ему пас, а он всё выполнит наилучшим образом. Рядом с ним ты и сам становишься лучше», — сказал Хави в интервью на YouTube-канале Ромарио.

