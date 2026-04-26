«Чайка» вылетела из Первой лиги

«Чайка» из Песчанокопского уступила «КАМАЗу» (1:2) из Набережных Челнов в матче 31-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. После этого команда Дмитрия Комбарова потеряла математические шансы остаться в Первой лиге.

В нынешнем сезоне «Чайка» одержала пять побед, при этом проиграв 19 раз. Команда из Песчанокопского забила 30 мячей по ходу сезона, пропустив 67 голов. Это худший показатель во всей лиге.

Подопечные Дмитрия Комбарова, набравшие 22 очка, занимают предпоследнее, 17-е место, в турнирной таблице Первой лиги. На последней, 18-е строчке, располагается саратовский «Сокол», в активе которого 19 очков. На 16-й строчке находится «Черноморец» из Новороссийска (29).