Главная Футбол Новости

«Чайка» вылетела из Первой лиги

«Чайка» вылетела из Первой лиги
Комментарии

«Чайка» из Песчанокопского уступила «КАМАЗу» (1:2) из Набережных Челнов в матче 31-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. После этого команда Дмитрия Комбарова потеряла математические шансы остаться в Первой лиге.

Россия — Лига PARI . 31-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
2 : 1
Чайка
Песчанокопское
1:0 Караев – 39'     2:0 Шамкин – 63'     2:1 Пополитов – 70'    

В нынешнем сезоне «Чайка» одержала пять побед, при этом проиграв 19 раз. Команда из Песчанокопского забила 30 мячей по ходу сезона, пропустив 67 голов. Это худший показатель во всей лиге.

Подопечные Дмитрия Комбарова, набравшие 22 очка, занимают предпоследнее, 17-е место, в турнирной таблице Первой лиги. На последней, 18-е строчке, располагается саратовский «Сокол», в активе которого 19 очков. На 16-й строчке находится «Черноморец» из Новороссийска (29).

Материалы по теме
