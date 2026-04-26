Аршавин высказался о чемпионской гонке между «Краснодаром» и «Зенитом» после 27-го тура

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» после матчей команд в 27-м туре.

«У «Краснодара» вопрос в том, хватит ли сил этим 11-12 футболистам, не случится ли что-нибудь с Кордобой. Тогда что-то может измениться не в пользу «Краснодара». Думаю, если по всему чемпионату судить, «Краснодар», конечно же, больше чемпионских матчей провёл, чем «Зенит», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В 27-м туре РПЛ «Краснодар» одержал победу над махачкалинским «Динамо» (2:1), а «Зенит» победил «Ахмат» (2:0).

После 27 матчей чемпионата России чёрно-зелёные набрали 60 очков и возглавляют турнирную таблицу. «Зенит» занимает второе место. У команды 59 очков.