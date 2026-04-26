Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Аршавин высказался о чемпионской гонке между «Краснодаром» и «Зенитом» после 27-го тура

Аршавин высказался о чемпионской гонке между «Краснодаром» и «Зенитом» после 27-го тура
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» после матчей команд в 27-м туре.

«У «Краснодара» вопрос в том, хватит ли сил этим 11-12 футболистам, не случится ли что-нибудь с Кордобой. Тогда что-то может измениться не в пользу «Краснодара». Думаю, если по всему чемпионату судить, «Краснодар», конечно же, больше чемпионских матчей провёл, чем «Зенит», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В 27-м туре РПЛ «Краснодар» одержал победу над махачкалинским «Динамо» (2:1), а «Зенит» победил «Ахмат» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Коста – 4'     1:1 Кривцов – 29'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Миро – 90+5'
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8'     2:0 Энрике – 11'    

После 27 матчей чемпионата России чёрно-зелёные набрали 60 очков и возглавляют турнирную таблицу. «Зенит» занимает второе место. У команды 59 очков.

Комментарии
