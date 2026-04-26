Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всегда мало». Александр Соболев — о 100-м голе в карьере

Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев поделился впечатлениями от достижения отметки в 100 голов за карьеру.

«Приятно, что моему 100-му голу посвятили церемонию перед игрой с «Ахматом». Он случился в матче с «Динамо». Но нападающему всегда мало, хочется забивать больше», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В 35 матчах нынешнего клубного сезона Соболев забил 11 голов и отдал три голевые передачи. Срок действия трудового договора футболиста с петербуржцами рассчитан до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 6 млн.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android