Нападающий «Зенита» Соболев высказался о гонке с «Краснодаром» за чемпионство в РПЛ

Форвард «Зенита» Александр Соболев после матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:0) высказался о гонке с «Краснодаром» за чемпионство в РПЛ.

«В команде никак не реагировали на то, что «Зенит» снова опустился на вторую строчку. Даже если бы не опустились, надо было бы также побеждать в каждой последующей игре. Да, сейчас не всё зависит от нас, но задача та же — выигрывать каждый матч. Мы не смотрим на «Краснодар» — только на себя. Если потеряют очки — потеряют. А нам надо набирать», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Зенит» с 59 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 32 очками находится на девятом месте. Лидирует «Краснодар» (60).