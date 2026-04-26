Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 26 апреля

В воскресенье, 26 апреля, состоялись четыре матча в 27-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 26 апреля:

«Пари НН» — «Спартак» — 1:2;

«Краснодар» — «Динамо» Махачкала — 2:1;

«Динамо» Москва — «Сочи» — 2:0;

«Зенит» — «Ахмат» — 2:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 60 очков после 27 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 59 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 49 очками. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (18), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).